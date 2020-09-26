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В Японии создали тест на предрасположенность к тяжелому течению COVID-19
Японские исследователи разработали особый анализ крови – систему раннего предупреждения о серьезных случаях COVID-19, которые в будущем потребуют госпитализации, сообщает LIGA.net.
Ученые проверили соединения в крови пациентов с COVID-19 и обнаружили, что низкие значения белка CCL17 свидетельствуют о возможном сложном протекании болезни.
Ранний анализ сыворотки может помочь определить, какие пациенты будут нуждаться в госпитализации.
"Если CCL17 ниже 100 пикограмм на миллилитр, мы просим их госпитализировать, но если больше 400, пациенты могут оставаться в отеле или в своем доме и отмечаться каждые три дня", – сказал ведущий исследователь Масая Сугияма.
По его словам, сейчас в Японии используют почти 500 систем для такого теста. Пациент получает результат примерно за 20 минут.
Японские ученые рассматривают варианты лицензирования и экспорта для зарубежных рынков.
Теги: Япония, тест, COVID-19
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