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Архив - Наука и технологии

В Японии создали тест на предрасположенность к тяжелому течению COVID-19

26.09.2020 10:00
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В Японии создали тест на предрасположенность к тяжелому течению COVID-19

Японские исследователи разработали особый анализ крови – систему раннего предупреждения о серьезных случаях COVID-19, которые в будущем потребуют госпитализации, сообщает LIGA.net.
Ученые проверили соединения в крови пациентов с COVID-19 и обнаружили, что низкие значения белка CCL17 свидетельствуют о возможном сложном протекании болезни.
Ранний анализ сыворотки может помочь определить, какие пациенты будут нуждаться в госпитализации.
"Если CCL17 ниже 100 пикограмм на миллилитр, мы просим их госпитализировать, но если больше 400, пациенты могут оставаться в отеле или в своем доме и отмечаться каждые три дня", – сказал ведущий исследователь Масая Сугияма.
По его словам, сейчас в Японии используют почти 500 систем для такого теста. Пациент получает результат примерно за 20 минут.
Японские ученые рассматривают варианты лицензирования и экспорта для зарубежных рынков.



Теги: Япония, тест, COVID-19
 
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