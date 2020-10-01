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Составлен полный список симптомов COVID-19
В Великобритании составили единый список симптомов, указывающих на заражение коронавирусом. Об этом пишет Wales Online в четверг, 1 октября, передает Корреспондент.net.
Члены группы Post Covid Syndrome Group, организованной для помощи людям, преодолевшим заболевание COVID-19, насчитали 172 долговременных симптома инфекции.
Симптомы коронавируса, задевающие нервную систему:
Сильные судороги.
Сильная дрожь.
Чувство вибрации внутри тела.
Озноб.
Подергивание пальцев.
Ночные странные ощущения, например чувство страха.
"Туманность" сознания.
Спутанность сознания.
Забывчивость.
Онемение кончиков пальцев.
Дерматологические проявления:
Чешуйчатая кожа.
Зудящая кожа.
Появление синяков.
Сетчатый сосудистый рисунок.
Красные пятна, появляющиеся под кожей.
Сухость кожи.
Быстрое старение кожи.
На коже появляются странные комочки.
Шишки на ступнях.
Сердечно-сосудистые:
Нарушение сердцебиения.
Колющая боль в сердце.
Учащенное сердцебиение.
Изменения в восприятии:
Потеря запаха.
Потеря аппетита.
Потеря вкуса.
Слышатся странные звуки ночью.
Мигающие огни в глазах.
Тени в уголках глаз.
Звон в ушах.
Гудение в ушах.
Потрескивание в ушах.
Чрезмерная жажда.
Женские проблемы:
Нарушение менструального цикла.
Аменорея.
Физиологические изменения:
Боль в мышцах.
Боль в пояснице.
Боль в плече.
Боль в шее.
Опухшие гланды.
Выпадение волос (мужчины и женщины).
Сильные спазмы.
Функция легких:
Одышка.
Боль в легких.
Стеснение в груди.
Легочное давление.
Обострение астмы.
Кашель в положении лежа.
Появление слизи, вызывающей кашель.
Сгустки крови.
Душевное здоровье:
Депрессия.
Тревога.
Разочарование.
Одиночество.
Деморализация (из-за неверия).
Чувство печали.
Желудочно-кишечные:
Урчание в кишечнике (выше нормы).
Диарея.
Изменения цвета стула.
Вздутие живота.
Отрыжка.
Сильное газообразование.
Нарушения сна:
Апноэ.
Бессонница.
Постоянная усталость.
Психологические расстройства в темноте.
Психологические нарушения во время сна.
Невозможность уснуть в привычной позе.
Нарушения работы кишечника и мочеиспускания:
Недержание мочи ночью во сне.
Недержание мочи в течение дня во время активности.
Недержание кала ночью во время сна.
Недержание кала в течение дня в активном состоянии.
Спазмы желудка/кишечные спазмы.
Проблемы с головой:
Боль в челюсти.
Проблемы с носовыми пазухами.
Боль в скулах или области челюсти.
Боль в шее.
Выпадение волос.
Изменения зрения.
Нечеткое зрение.
Туманное зрение (внезапные вспышки).
Черные тени в уголках глаз.
Расплывчатое зрение.
Прочие проблемы (смешанные по происхождению):
Боль в горле.
Ларингит.
Головные боли.
Проблемы с подвижностью при ходьбе.
Проблемы с кровообращением - холодные руки.
Проблемы с кровообращением - холодные ноги.
Мигрени.
Паралич Белла.
Невнятная речь.
Инсульт.
Проблемы с мобильностью.
Призрачные запахи.
Кислотный рефлюкс.
Потеря кратковременной памяти.
Нервный срыв.
Галлюцинации.
Сухость во рту.
Боль в бедре.
Тяжесть в ногах.
Рвота.
Отек подбородка.
Воспаление старых травм.
Чувствительность к свету, звуку, движению.
Покалывание в конечностях.
Отек носовых пазух.
Крапивница.
Теги: список, симптом, COVID-19
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