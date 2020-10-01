Составлен полный список симптомов COVID-19

01.10.2020 17:00

В Великобритании составили единый список симптомов, указывающих на заражение коронавирусом. Об этом пишет Wales Online в четверг, 1 октября, передает Корреспондент.net.

Члены группы Post Covid Syndrome Group, организованной для помощи людям, преодолевшим заболевание COVID-19, насчитали 172 долговременных симптома инфекции.

Симптомы коронавируса, задевающие нервную систему:

Сильные судороги.

Сильная дрожь.

Чувство вибрации внутри тела.

Озноб.

Подергивание пальцев.

Ночные странные ощущения, например чувство страха.

"Туманность" сознания.

Спутанность сознания.

Забывчивость.

Онемение кончиков пальцев.

Дерматологические проявления:

Чешуйчатая кожа.

Зудящая кожа.

Появление синяков.

Сетчатый сосудистый рисунок.

Красные пятна, появляющиеся под кожей.

Сухость кожи.

Быстрое старение кожи.

На коже появляются странные комочки.

Шишки на ступнях.

Сердечно-сосудистые:

Нарушение сердцебиения.

Колющая боль в сердце.

Учащенное сердцебиение.

Изменения в восприятии:

Потеря запаха.

Потеря аппетита.

Потеря вкуса.

Слышатся странные звуки ночью.

Мигающие огни в глазах.

Тени в уголках глаз.

Звон в ушах.

Гудение в ушах.

Потрескивание в ушах.

Чрезмерная жажда.

Женские проблемы:

Нарушение менструального цикла.

Аменорея.

Физиологические изменения:

Боль в мышцах.

Боль в пояснице.

Боль в плече.

Боль в шее.

Опухшие гланды.

Выпадение волос (мужчины и женщины).

Сильные спазмы.

Функция легких:

Одышка.

Боль в легких.

Стеснение в груди.

Легочное давление.

Обострение астмы.

Кашель в положении лежа.

Появление слизи, вызывающей кашель.

Сгустки крови.

Душевное здоровье:

Депрессия.

Тревога.

Разочарование.

Одиночество.

Деморализация (из-за неверия).

Чувство печали.

Желудочно-кишечные:

Урчание в кишечнике (выше нормы).

Диарея.

Изменения цвета стула.

Вздутие живота.

Отрыжка.

Сильное газообразование.

Нарушения сна:

Апноэ.

Бессонница.

Постоянная усталость.

Психологические расстройства в темноте.

Психологические нарушения во время сна.

Невозможность уснуть в привычной позе.

Нарушения работы кишечника и мочеиспускания:

Недержание мочи ночью во сне.

Недержание мочи в течение дня во время активности.

Недержание кала ночью во время сна.

Недержание кала в течение дня в активном состоянии.

Спазмы желудка/кишечные спазмы.

Проблемы с головой:

Боль в челюсти.

Проблемы с носовыми пазухами.

Боль в скулах или области челюсти.

Боль в шее.

Выпадение волос.

Изменения зрения.

Нечеткое зрение.

Туманное зрение (внезапные вспышки).

Черные тени в уголках глаз.

Расплывчатое зрение.

Прочие проблемы (смешанные по происхождению):

Боль в горле.

Ларингит.

Головные боли.

Проблемы с подвижностью при ходьбе.

Проблемы с кровообращением - холодные руки.

Проблемы с кровообращением - холодные ноги.

Мигрени.

Паралич Белла.

Невнятная речь.

Инсульт.

Проблемы с мобильностью.

Призрачные запахи.

Кислотный рефлюкс.

Потеря кратковременной памяти.

Нервный срыв.

Галлюцинации.

Сухость во рту.

Боль в бедре.

Тяжесть в ногах.

Рвота.

Отек подбородка.

Воспаление старых травм.

Чувствительность к свету, звуку, движению.

Покалывание в конечностях.

Отек носовых пазух.

Крапивница.