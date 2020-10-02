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Британские ученые выявили опасную особенность коронавируса

02.10.2020 17:00
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Британские ученые выявили опасную особенность коронавируса

Шипы коронавируса SARS-CoV-2 видоизменяются в десять различных форм, чтобы легче проникать в организм. К таким выводам пришли ученые из института Фрэнсиса Крика в Великобритании, сообщает Корреспондент.net.
Ученые провели лабораторный эксперимент и определили, что шипы вируса претерпевают изменения и становятся более цепкими.
"Ни у гриппа, ни у ВИЧ нет такого сложного механизма проникновения", - говорится в исследовании.
В лабораторных условиях белковые шипы вируса изменялись очень быстро - всего за 60 секунд. Однако в реальности ему понадобится время для распространения.



Теги: исследования, мутация, COVID-19
 
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