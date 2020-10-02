Британские ученые выявили опасную особенность коронавируса

02.10.2020 17:00

Шипы коронавируса SARS-CoV-2 видоизменяются в десять различных форм, чтобы легче проникать в организм. К таким выводам пришли ученые из института Фрэнсиса Крика в Великобритании, сообщает Корреспондент.net.

Ученые провели лабораторный эксперимент и определили, что шипы вируса претерпевают изменения и становятся более цепкими.

"Ни у гриппа, ни у ВИЧ нет такого сложного механизма проникновения", - говорится в исследовании.

В лабораторных условиях белковые шипы вируса изменялись очень быстро - всего за 60 секунд. Однако в реальности ему понадобится время для распространения.