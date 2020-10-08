Журналисты подсчитали стоимость лечения Трампа от коронавируса

08.10.2020 14:00

Стоимость лечения президента США Дональда Трампа от коронавируса могла превысить $100 тысяч, сообщает газета The New York Times, передает НВ.

По данным издания, в эту сумму вошло трехдневное пребывание в Национальном военном медицинском центре Уолтера Рида, два полета на вертолете, многочисленные тесты на коронавирус, кислород, стероиды и экспериментальное лечение антителами.

Газета пишет, что большую часть расходов составляют не пребывание в госпитале, а услуги, оказываемые за его пределами, такие как полеты на вертолете и тесты на вирус.

Газета уточняет, что расходы на лечение президента покрывает правительство.

При этом большинство американцев даже с медицинской страховкой сталкиваются с большими расходами на лечение от COVID-19.



