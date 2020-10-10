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ПриватБанк предупредил о приостановке работы Приват24

10.10.2020 15:00
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ПриватБанк предупредил о приостановке работы Приват24

ПриватБанк проведёт плановое обновление программного обеспечения своего процессингового центра, поэтому 11 октября с 00.30 и до 7.30 утра банк кратковременно приостановит транзакции по картам, работу Приват24 для физических лиц и Приват24 для бизнеса. Об этом говорится в пресс-релизе банка, сообщает Укринформ.
Во время технологической паузы пройдут и регламентные работы в сети банкоматов, терминалов самообслуживания и POS-терминальной сети банка.
Отмечается, что плановое обновление программного обеспечения процессингового центра должно обеспечить надежную работу в высокий сезон покупательской активности.



Теги: программное обеспечение, ПриватБанк, обновление, Приват24
 
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