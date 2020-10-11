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Ученые назвали города Украины с самым "грязным" воздухом
Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского на основе данных гидрометеорологической службы вычислила индекс загрязненности атмосферы для 39 городов Украины, сообщает hromadske.
Индекс рассчитывается по шести приоритетным загрязняющим примесям: формальдегидом, диоксидом азота, фенолом, фтористым водородом, оксидом углерода и зависшими веществами.
Больше всего концентраций таких примесей обнаружили в Мариуполе, Каменском, Одессе, Днепре, Кривом Роге и Киеве. В этих городах концентрация формальдегида превышала норму в 2,3 раза, а диоксида азота — в 1,5 раза. А наиболее "чистыми" городами стали Горишние Плавные, Измаил и Светловодск.
Исследователи отмечают, что индекс загрязненности воздуха в украинских городах за первое полугодие 2020 года снизился с "высокого уровня" до "повышенного уровня". По сравнению с аналогичным периодом прошлого года загрязнения воздуха снизилось в 16 городах — в частности в Днепре, Николаеве и Луцке. А в Кременчуге и Черкассах уровень загрязнения наоборот вырос.
Теги: Украина, исследования, город, воздух, загрязнение
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