Британские медики заявили о существовании "длительного COVIDа"

15.10.2020 15:00

Специалисты британского Национального института по исследованию здоровья выяснили, что существует "длительный коронавирус", которым можно болеть продолжительное время – до семи месяцев. Он проявляется в человеческом организме в виде четырех разных синдромов. Ученые предполагают, что "длительным COVID" могут болеть около 60 тысяч жителей Великобритании, сообщает Корреспондент.net.

Так, согласно исследованию, симптомы пациентов с коронавирусной инфекцией могут включать синдром поствирусной усталости, синдром постинтенсивной терапии, поражение сердца и легких и длительный синдром COVID.

При этом, по мнению специалистов, дети также подвержены риску заболеть "длительным COVID".

До этого времени было известно, что заболевшие коронавирусом излечиваются примерно за две-три недели.