Степанов рассказал о критериях диагностирования COVID-19

16.10.2020 09:00

Для подтверждения диагноза COVID-19 не обязательно иметь положительный ПЦР-тест, для этого достаточно клинических признаков. Об этом в эфире программы “Право на власть” заявил министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает УНН.

“У нас уже полтора или два месяца нет такой опции, как подтверждение обязательно по ПЦР-тестированию. По клиническим признакам подтверждается COVID и происходит соответствующая госпитализация и процесс лечения. Это тот вопрос, который должны решать на месте врачи. Это все у нас внесено в стандарт и этот вопрос в том числе маршрутизации. Маршрутизация — это не только доставка больного для помощи в конкретную больницу. Маршрутизация — это более широкий вопрос, который называется от начала и до конца довести больного. Почему было принято такое решение? Потому что по мировой статистике, до 30% тестов ПЦР являются отрицательными при подтвержденном диагнозе COVID-19. Это связано с особенностями ПЦР-тестирования и с физиологическими особенностями человека”, — рассказал министр.