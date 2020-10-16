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Степанов рассказал о критериях диагностирования COVID-19
Для подтверждения диагноза COVID-19 не обязательно иметь положительный ПЦР-тест, для этого достаточно клинических признаков. Об этом в эфире программы “Право на власть” заявил министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает УНН.
“У нас уже полтора или два месяца нет такой опции, как подтверждение обязательно по ПЦР-тестированию. По клиническим признакам подтверждается COVID и происходит соответствующая госпитализация и процесс лечения. Это тот вопрос, который должны решать на месте врачи. Это все у нас внесено в стандарт и этот вопрос в том числе маршрутизации. Маршрутизация — это не только доставка больного для помощи в конкретную больницу. Маршрутизация — это более широкий вопрос, который называется от начала и до конца довести больного. Почему было принято такое решение? Потому что по мировой статистике, до 30% тестов ПЦР являются отрицательными при подтвержденном диагнозе COVID-19. Это связано с особенностями ПЦР-тестирования и с физиологическими особенностями человека”, — рассказал министр.
Теги: тестирование, диагноз, COVID-19
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