У Зеленского заявили о начале разработки украинской вакцины от коронавируса

21.10.2020 11:00

В Украине приблизились к созданию собственной вакцины от коронавируса. Об этом сообщили в Офисе президента Украины, передает телеканал 112 Украина.

"Разработчики представили главе государства результаты доклинической фазы исследования оригинального украинского кандидата в вакцины. Эти исследования продолжались шесть месяцев и включают наличие нейтрализации вируса Covid-19 в культуре инфицированных клеток человека. Этот кандидат оригинальной украинской вакцины создается на основе уникального подхода", - говорится в сообщении.

На совещании обсудили, кто, когда и в какие сроки обеспечит прохождение клинических фаз, а также логистику будущего сотрудничества всех касательных ведомств для обеспечения изготовления вакцины и ее использование в случае успешного прохождения всех фаз.

"Один из разработчиков - международный эксперт в области здравоохранения и эпидемиологии, доктор медицинских наук Михаил Фаворов - отметил, что нынешняя разработка позволяет предположить, что будущий препарат поможет бороться и с новыми видами коронавирусных инфекций, которые постоянно мутируют", - добавили в ОП.