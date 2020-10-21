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У Зеленского заявили о начале разработки украинской вакцины от коронавируса

21.10.2020 11:00
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У Зеленского заявили о начале разработки украинской вакцины от коронавируса

В Украине приблизились к созданию собственной вакцины от коронавируса. Об этом сообщили в Офисе президента Украины, передает телеканал 112 Украина.
"Разработчики представили главе государства результаты доклинической фазы исследования оригинального украинского кандидата в вакцины. Эти исследования продолжались шесть месяцев и включают наличие нейтрализации вируса Covid-19 в культуре инфицированных клеток человека. Этот кандидат оригинальной украинской вакцины создается на основе уникального подхода", - говорится в сообщении.
На совещании обсудили, кто, когда и в какие сроки обеспечит прохождение клинических фаз, а также логистику будущего сотрудничества всех касательных ведомств для обеспечения изготовления вакцины и ее использование в случае успешного прохождения всех фаз.
"Один из разработчиков - международный эксперт в области здравоохранения и эпидемиологии, доктор медицинских наук Михаил Фаворов - отметил, что нынешняя разработка позволяет предположить, что будущий препарат поможет бороться и с новыми видами коронавирусных инфекций, которые постоянно мутируют", - добавили в ОП.



Теги: Украина, президент, вакцина, офис, COVID-19
 
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