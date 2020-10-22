Японские ученые доказали эффективность ношения масок для профилактики COVID-19

22.10.2020 12:00

Японские ученые из Института медицины при Токийском университете провели уникальный эксперимент, который показал, что ношение медицинских масок на 80% уменьшает угрозу заражения коронавирусом нового типа, сообщает Корреспондент.net.

Так, для эксперимента две головы манекенов с датчиками разместили в изолированном пространстве на расстоянии 50 сантиметров друг от друга. Одна из голов "кашляла", а другая - "вдыхала" окружающий воздух.

Так, если на "вдыхающей" голове была обычная матерчатая маска, поглощение частиц коронавируса уменьшалось на 17%, если надевали трехслойную хирургическую маску - на 47%, если же респиратор N95 - на 79%.

Когда матерчатую или медицинскую маску надевали на "кашляющую" голову, специалисты фиксировали уменьшение поглощения коронавируса другой головой более чем на 70%.

Когда же оба манекена "использовали" хирургические маски, риск заразиться COVID-19 снизился на 80%.