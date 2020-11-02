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Минздрав запустил всеукраинский контакт-центр по противодействию коронавирусу
В Украине с сегодняшнего дня заработал контакт-центр по противодействию коронавирусу. Об этом на брифинге рассказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов, сообщает телеканал 112 Украина.
"С 2 ноября начал работу всеукраинский контакт-центр Министерства здравоохранения по противодействию коронавирусной болезни. Теперь каждый гражданин Украины, у которого возникают вопросы относительно Covid-19, может позвонить (независимо от того, в каком регионе страны этот человек находится) и получить соответствующую информацию. Номер бесплатный 0 800 60 20 19", - заявил Степанов.
Отмечается, что все обращения будут регистрироваться в CRM-системе, которая автоматически будет отсылать его (обращение) на рассмотрение в регионы. После получения ответа оператор должен будет связаться с позвонившим человеком.
Теги: Минздрав, горячая линия, COVID-19
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