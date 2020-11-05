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В Турции испытали ударный дрон с украинскими двигателями (ВИДЕО)
05.11.2020 16:00
В Турции провели испытания беспилотного летательного аппарата Akinci с двигателями украинского производства. Об этом сообщил технический директор компании Bayraktar в Twitter.
"Беспилотник успешно выполнил полностью автономную посадку и взлет в удаленном районе, где нет наземной станции управления", - сказано в сообщении.
Испытания прошли на аэродроме в Чорлу, неподалеку от Стамбула.
Теги: Украина, Турция, двигатель, беспилотник, испытание
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