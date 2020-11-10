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Архив - Наука и технологии

В США впервые испытали Hyperloop с пассажирами (ВИДЕО)

10.11.2020 17:00
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В США впервые испытали Hyperloop с пассажирами (ВИДЕО)

В США провели первое в мире тестирование сверхскоростной транспортной системы с пассажирами-людьми, которое было главным испытанием безопасности технологий, сообщает Корреспондент.net.
Испытание прошло на полигоне в Лас-Вегасе, а первыми пассажирами стали руководители компании-создателя Virgin Hyperloop Джош Шигель (технический директор) и Сара Лучиан (директор по работе с пассажирами).
Капсула Пегас с пассажирами находилась в вакуумной трубе-трассе, где разогналась до скорости около 160 км/час перед замедлением для остановки.
Протяженность тестовой трассы имеет 500 метров в длину и 3,3 м в ширину. Она расположена примерно в 30 минутах от Лас-Вегаса в пустыне. Компания заявила, что провела более 400 испытаний на этой трассе, однако это был первый тест с пассажирами.



Теги: США, пассажиры, испытание, Hyperloop
 
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