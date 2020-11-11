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В РФ трое медиков, привитые российской вакциной, заболели COVID-19
11.11.2020 09:00
Трое российских медиков, которые первыми из 42 коллег в Алтайском крае получили вакцину Спутник V, заболели коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление прессы и массовых коммуникаций региона, передает LIGA.
Там говорят, что иммунитет у заболевших медиков, вероятно, к моменту встречи с возбудителем COVID-19 сформироваться не успел. "Только это могло стать причиной заражения медиков", – уверены в российском ведомстве.
В управлении отметили, что вакцина Спутник V – двухкомпонентная: через три недели после первой инъекции человек получает вторую. Только после этого, по словам российских чиновников, формируется иммунитет.
Теги: Россия, вакцина, COVID-19
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