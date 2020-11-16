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Архив - Наука и технологии

Xiaomi представила умный электрочайник

16.11.2020 15:00
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Xiaomi представила умный электрочайник

Xiaomi пополнила серию умной бытовой техники ещё одной новинкой. Компания из Пекина представила электрочайник Xiaomi Mijia Smart Multifunctional Health Pot, сообшает China Review.
Чайник имеет мощность 1000 Вт и обзавёлся функцией сохранения тепла в течение 12 часов. Программным обеспечением предусмотрено десять режимов нагрева в зависимости от рецепта приготовления чая. По словам производителя, в чайнике можно также готовить суп.
Xiaomi Mijia Smart Multifunctional Health Pot оборудован съёмным фильтром. Который можно легко снять и прочистить после использования. Китайская компания также заявила, что пользователи могут вручную задавать параметры нагрева, в том числе продолжительность.
Xiaomi Mijia Smart Multifunctional Health Pot оценили в 20 долларов. Новый электрочайник можно интегрировать в систему умного дома Xiaomi Mi Home.



Теги: чайник, Xiaomi, умный дом
 
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