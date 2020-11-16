Xiaomi представила умный электрочайник

16.11.2020 15:00

Xiaomi пополнила серию умной бытовой техники ещё одной новинкой. Компания из Пекина представила электрочайник Xiaomi Mijia Smart Multifunctional Health Pot, сообшает China Review.

Чайник имеет мощность 1000 Вт и обзавёлся функцией сохранения тепла в течение 12 часов. Программным обеспечением предусмотрено десять режимов нагрева в зависимости от рецепта приготовления чая. По словам производителя, в чайнике можно также готовить суп.

Xiaomi Mijia Smart Multifunctional Health Pot оборудован съёмным фильтром. Который можно легко снять и прочистить после использования. Китайская компания также заявила, что пользователи могут вручную задавать параметры нагрева, в том числе продолжительность.

Xiaomi Mijia Smart Multifunctional Health Pot оценили в 20 долларов. Новый электрочайник можно интегрировать в систему умного дома Xiaomi Mi Home.