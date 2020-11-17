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В Канаде поступили в продажу "антиковидные" шлемы
17.11.2020 17:00
В Каанаде компания VZYR Technologies начала выпуск шлемов для защиты от коронавируса, сообщает Корреспондент.net.
Шлем под названием BioVYZR полностью закрывает голову и верхнюю часть туловища. Заряда батареи хватает на 12 часов.
На задней панели расположен вентилятор с фильтром, который очищает поступающий воздух.
Шлем доступен по предзаказу за $379.
Теги: Канада, шлем, COVID-19
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