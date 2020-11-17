В Канаде поступили в продажу "антиковидные" шлемы

17.11.2020 17:00

В Каанаде компания VZYR Technologies начала выпуск шлемов для защиты от коронавируса, сообщает Корреспондент.net.

Шлем под названием BioVYZR полностью закрывает голову и верхнюю часть туловища. Заряда батареи хватает на 12 часов.

На задней панели расположен вентилятор с фильтром, который очищает поступающий воздух.

Шлем доступен по предзаказу за $379.