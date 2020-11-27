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Архив - Наука и технологии

ВСУ провели учения с использованием Javelin и Bayraktar

27.11.2020 14:00
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ВСУ провели учения с использованием Javelin и Bayraktar

В Николаевской области на полигоне Широкий лан прошли тактические учения ВСУ, в ходе которых использовались турецкие ударные беспилотники Bayraktar TB2 и американские ПТРК Javelin. Об этом сообщает АрмияИнформ.
Указано, что военнослужащие одной из бригад продемонстрировали проведение учений батальонных тактических групп с боевой стрельбой в наступлении в урбанизованой местности, действия малых тактических групп, нанесение сосредоточенного ракетно-авиационного удара и т.д.
Особое внимание было уделено комплексному применению высокоточного оружия, средств РЭБ, автоматизированных систем управления и другого современного вооружения.
В учениях активно использовали беспилотные летательные аппараты, которые осуществляли разведку и оказывали целеуказания на поражение целей противника. Также проверены возможности беспилотников типа Bayraktar TB2, которые выполнили задание без практического нанесения ударов по целям.
Эффективное боевое применение продемонстрировали боевые расчеты противотанковых ракетных комплексов типа Javelin и Стугна.
Также активное участие в учениях принимала авиация Воздушных сил с участием штурмовой, истребительной и бомбардировочной авиации.



Теги: учения, ВСУ, Javelin, Bayraktar
 
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