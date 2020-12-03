Китайский зонд "Чанъэ-5" совершил посадку на Луну

03.12.2020 12:00

Китайский космический аппарат «Чанъэ-5» совершил успешную посадку на поверхность Луны в районе Океана Бурь, сообщает euronews.

В течение двух дней посадочный модуль зонда (получивший название в честь персонажа древней китайской мифологии - богини Луны) будет проводить бурительные работы. Планируется, что он соберёт два килограмма лунного реголита. Образцы в специальной капсуле доставят на Землю к середине декабря для изучения китайскими специалистами.

Миссия осуществляется при сотрудничестве с Европейским космическим агентством.

В случае её успеха, впервые за более чем сорок лет учёные получат свежие данные о лунном грунте. А Китай станет третьей после США и СССР страной, которой удалось выполнить эту задачу.