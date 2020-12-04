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В приложении "Дій вдома" появился ряд нововведений
04.12.2020 10:00
Заместитель министра здравоохранения по вопросам цифрового развития Руслан Кучер рассказал об улучшениях и нововведениях приложения "Дій вдома": появилась функция "покинуть место самоизоляции", увеличилось время верификации фото и улучшилась система оповещений, сообщает Украинская правда.
Полный список нововведений выглядит следующим образом:
- Таймер на 24 часа для достижения места самоизоляции.
- Появилась опция "Покинуть место самоизоляции" для прогулки с собакой, похода в аптеку или поездки на тестирование.
- Увеличен срок верификации с 15 до 20 минут. Напоминания поступают каждые 4 минуты, пока человек не сфотографируется.
- Приходит официальное оповещение при получении негативных результатов ПЦР-тестов.
- Появилась функция проверки симптомов в формате вопрос-ответ.
- Возможность информирования о контактных лицах.
Теги: обновление, приложение, Дій вдома
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