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Архив - Наука и технологии

В приложении "Дій вдома" появился ряд нововведений

04.12.2020 10:00
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В приложении "Дій вдома" появился ряд нововведений

Заместитель министра здравоохранения по вопросам цифрового развития Руслан Кучер рассказал об улучшениях и нововведениях приложения "Дій вдома": появилась функция "покинуть место самоизоляции", увеличилось время верификации фото и улучшилась система оповещений, сообщает Украинская правда.
Полный список нововведений выглядит следующим образом:

  • Таймер на 24 часа для достижения места самоизоляции.
  • Появилась опция "Покинуть место самоизоляции" для прогулки с собакой, похода в аптеку или поездки на тестирование.
  • Увеличен срок верификации с 15 до 20 минут. Напоминания поступают каждые 4 минуты, пока человек не сфотографируется.
  • Приходит официальное оповещение при получении негативных результатов ПЦР-тестов.
  • Появилась функция проверки симптомов в формате вопрос-ответ.
  • Возможность информирования о контактных лицах.


Теги: обновление, приложение, Дій вдома
 
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