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Опубликованы подробные результаты испытаний вакцины Pfizer/BioNTech
Управление по контролю за качеством продуктов и медикаментов США (FDA) обнародовало подробные данные об испытаниях вакцины против коронавируса от компаний Pfizer и BioNTech, получившей название BNT162b2, сообщает Телеканал новостей «24».
Прививку этим препаратом рекомендуют делать двумя дозами, по 30 микрограмм и с интервалом в 21 день.
Документ подтверждает, что эффективность вакцины BNT162b2 составляет 95%, которая достигается по меньшей мере через 7 дней после второй инъекции.
При этом эффективность первой дозы вакцины составляет примерно 52,4%. Но в FDA отметили, что препарат не тестировался в одноразовом режиме для адекватного сравнения.
Самыми распространенными побочными реакциями на BNT162b2 были:
- покраснение в месте инъекции,
- утомление,
- головная боль,
- боль в мышцах и суставах,
- озноб и лихорадка.
Были и сравнительно тяжелые побочные эффекты, которые проявились у менее чем 4,6% участников. Обычно это происходило у людей старшего возраста и часто после введения второй дозы. А еще в детальном описании указано, что иногда из-за прививки препаратом могут набухнуть лимфатические узлы.
Отмечается также, что во время испытаний умерли 6 участников. Однако, по заключению экспертов, эти смерти "связаны с ходом событий, которые происходят в общей популяции возрастных групп".
Теги: вакцина, испытание, результат, COVID-19
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