Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Наука и технологии

Опубликованы подробные результаты испытаний вакцины Pfizer/BioNTech

09.12.2020 14:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Опубликованы подробные результаты испытаний вакцины Pfizer/BioNTech

Управление по контролю за качеством продуктов и медикаментов США (FDA) обнародовало подробные данные об испытаниях вакцины против коронавируса от компаний Pfizer и BioNTech, получившей название BNT162b2, сообщает Телеканал новостей «24».
Прививку этим препаратом рекомендуют делать двумя дозами, по 30 микрограмм и с интервалом в 21 день.
Документ подтверждает, что эффективность вакцины BNT162b2 составляет 95%, которая достигается по меньшей мере через 7 дней после второй инъекции.
При этом эффективность первой дозы вакцины составляет примерно 52,4%. Но в FDA отметили, что препарат не тестировался в одноразовом режиме для адекватного сравнения.
Самыми распространенными побочными реакциями на BNT162b2 были:

  • покраснение в месте инъекции,
  • утомление,
  • головная боль,
  • боль в мышцах и суставах,
  • озноб и лихорадка.

Были и сравнительно тяжелые побочные эффекты, которые проявились у менее чем 4,6% участников. Обычно это происходило у людей старшего возраста и часто после введения второй дозы. А еще в детальном описании указано, что иногда из-за прививки препаратом могут набухнуть лимфатические узлы.
Отмечается также, что во время испытаний умерли 6 участников. Однако, по заключению экспертов, эти смерти "связаны с ходом событий, которые происходят в общей популяции возрастных групп".



Теги: вакцина, испытание, результат, COVID-19
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх