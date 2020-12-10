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Американские ученые разработали детектор коронавируса
Выпускники факультета биоинженерии университета Иллинойса в США разработали быстрый ультрачувствительный тест с использованием электрохимического датчика, который может обнаруживать наличие коронавируса в организме человека менее чем за пять минут. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на сайт университета.
Команда под руководством профессора Дипаняна Пана создала электрохимический биосенсор на основе графена с устройством электрического считывания для выявления генетического материала SARS-CoV-2.
Исследователи проверили эффективность датчика с использованием положительных и отрицательных образцов COVID-19. Сенсор продемонстрировал значительное увеличение напряжения в положительных образцах по сравнению с отрицательными и подтвердил наличие вирусного генетического материала менее чем за пять минут.
Теги: США, ученые, детектор, COVID-19
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