Американские ученые разработали детектор коронавируса

10.12.2020 11:00

Выпускники факультета биоинженерии университета Иллинойса в США разработали быстрый ультрачувствительный тест с использованием электрохимического датчика, который может обнаруживать наличие коронавируса в организме человека менее чем за пять минут. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на сайт университета.

Команда под руководством профессора Дипаняна Пана создала электрохимический биосенсор на основе графена с устройством электрического считывания для выявления генетического материала SARS-CoV-2.

Исследователи проверили эффективность датчика с использованием положительных и отрицательных образцов COVID-19. Сенсор продемонстрировал значительное увеличение напряжения в положительных образцах по сравнению с отрицательными и подтвердил наличие вирусного генетического материала менее чем за пять минут.