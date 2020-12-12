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Архив - Наука и технологии

Минобразования презентовало всеукраинскую онлайн-школу

12.12.2020 09:00
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Минобразования презентовало всеукраинскую онлайн-школу

Министерство образования и науки Украины в условиях карантина запустило платформу Всеукраинская школа онлайн. Об этом на брифинге в пятницу, 11 декабря, заявил испольняющий обязанности министра образования и науки Сергей Шкарлет, передает Корреспондент.net.
"Благодаря тому, что все участники образовательного процесса имели поддержку во время дистанционного обучения, во время смешанного обучения, мы сегодня и запустили Всеукраинскую школу онлайн", - сказал он.
"Всеукраинская школа онлайн - это современный онлайн-ресурс для смешанного и дистанционного обучения учащихся средней и старшей школы с материалами, которые прошли экспертизу и соответствуют государственным образовательным стандартам. ВШО обеспечивает учеников видеообъяснениями, конспектом, тестами и возможностью отслеживать свой учебный прогресс. А учителей - необходимыми методическими рекомендациями и примерами применения современных образовательных технологий", - заявили в МОН.
Отмечается, что на данный момент контент платформы рассчитан на две недели обучения в соответствии с календарным планом, и каждую неделю он будет дополняться. Функционал платформы будет постоянно совершенствоваться и расширяться.
Шкарлет отметил, что эта платформа дает возможность учиться по украинской учебной программе всем, кто хочет, вне зависимости от города или страны проживания, в том числе детям с временно оккупированных территорий. По его словам, платформа станет дополнительным стимулом, чтобы еще больше детей получили возможность учиться в Украине.



Теги: Украина, Интернет, школа, карантин, онлайн
 
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