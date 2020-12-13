США начинают массовую вакцинацию от коронавируса

13.12.2020 10:00

В США с 14 декабря стартует массовая вакцинация от коронавируса. Об этом в субботу, 12 декабря, заявил один из руководителей программы вакцинации Белого дома, генерал Гас Перна в эфире телеканала FoxNews, сообщает Корреспондент.net.

В понедельник первые партии вакцины против коронавируса компаний BioNTech и Pfizer будут поставлены 145 центрам вакцинации, после чего специалисты начнут делать прививки.

При этом во вторник и среду препарат получат еще 425 и 66 центров, имеющих оборудование для его хранения при очень низких температурах, соответственно.

По словам Перны, первые три миллиона доз COVID-вакцины будут распределены между всеми штатами.