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Архив - Наука и технологии

США начинают массовую вакцинацию от коронавируса

13.12.2020 10:00
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США начинают массовую вакцинацию от коронавируса

В США с 14 декабря стартует массовая вакцинация от коронавируса. Об этом в субботу, 12 декабря, заявил один из руководителей программы вакцинации Белого дома, генерал Гас Перна в эфире телеканала FoxNews, сообщает Корреспондент.net.
В понедельник первые партии вакцины против коронавируса компаний BioNTech и Pfizer будут поставлены 145 центрам вакцинации, после чего специалисты начнут делать прививки.
При этом во вторник и среду препарат получат еще 425 и 66 центров, имеющих оборудование для его хранения при очень низких температурах, соответственно.
По словам Перны, первые три миллиона доз COVID-вакцины будут распределены между всеми штатами.



Теги: США, вакцинация, COVID-19
 
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