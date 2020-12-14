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Архив - Наука и технологии

В работе сервисов Google произошел глобальный сбой

14.12.2020 15:00
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В работе сервисов Google произошел глобальный сбой

Сегодня у интернет-пользователей из многих стран возникли проблемы с доступом к YouTube и сервисам Google. По данным сервиса Donwdetector, больше всего жалоб поступило от пользователей из Европы и России.
У 86% пользователей Google не получалось войти в учетную запись, у 13% были сложности с поиском.
Около 76% пользователей почты от Google пожаловались на проблемы с входом в учетную запись, 17% заявили о технических неполадках с сайтом, у еще пяти процентов возникли сложности с получением сообщений на почту.
О проблемах с YouTube сообщили 49% посетителей, 45% рассказали о перебоях при просмотре видео, еще четыре процента не смогли авторизоваться на сайте.
Примерно в 14:30 по киевскому времени YouTube и сервисы Google вновь стали доступны.



Теги: Google, YouTube, сбой
 
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