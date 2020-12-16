Израильские ученые научились уничтожать коронавирус светодиодными лампами

16.12.2020 16:00

Коронавирус можно легко убить излучением ультрафиолетовых светодиодов. Это доказали эксперименты ученых из Тель-Авивского университета, сообщает Корреспондент.net.

Исследователи надеются, что новые знания помогут эффективно и просто дезинфицировать общественные места и транспорт, а со временем и частные дома.

По данным ученых, длина волны 285 нм почти такая же эффективная в борьбе с вирусом, как и длина волны 265 нм и требует меньше чем полчаса для уничтожения более 99,9% инфекции. Поскольку лампы с длиной волны 285 нм стоят гораздо дешевле, это достаточно выгодно с экономической точки зрения.

"Мы уничтожили коронавирус используя дешевые и доступные светодиодные лампы, которые потребляют меньше энергии и не содержат ртуть, как обычные лампы. Их можно будет внедрять во всех сферах жизни человека для профилактики", – заявил автор исследования Хадасу Маман.

При этом авторы отмечают, что человек не должен подвергаться прямому воздействию излучения ультрафиолетовых светодиодов с длиной волны 285 нм.