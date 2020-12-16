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Израильские ученые научились уничтожать коронавирус светодиодными лампами
Коронавирус можно легко убить излучением ультрафиолетовых светодиодов. Это доказали эксперименты ученых из Тель-Авивского университета, сообщает Корреспондент.net.
Исследователи надеются, что новые знания помогут эффективно и просто дезинфицировать общественные места и транспорт, а со временем и частные дома.
По данным ученых, длина волны 285 нм почти такая же эффективная в борьбе с вирусом, как и длина волны 265 нм и требует меньше чем полчаса для уничтожения более 99,9% инфекции. Поскольку лампы с длиной волны 285 нм стоят гораздо дешевле, это достаточно выгодно с экономической точки зрения.
"Мы уничтожили коронавирус используя дешевые и доступные светодиодные лампы, которые потребляют меньше энергии и не содержат ртуть, как обычные лампы. Их можно будет внедрять во всех сферах жизни человека для профилактики", – заявил автор исследования Хадасу Маман.
При этом авторы отмечают, что человек не должен подвергаться прямому воздействию излучения ультрафиолетовых светодиодов с длиной волны 285 нм.
Теги: Израиль, лампа, ультрафиолет, COVID-19
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