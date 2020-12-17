Кабмин возобновил аналоговое телевещание на территориях, граничащих с Россией, Крымом и ОРДЛО

17.12.2020 17:00

Кабинет министров Украины восстановил использование аналогового телевизионного вещания на территориях, граничащих с Российской Федерацией и временно оккупированными территориями до восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины, передает Укринформ.

Соответствующее постановление правительство приняло на заседании.

Согласно пояснительной записке к постановлению, использование радиотехнологии «Аналоговое телевизионное вещание» для определенных Национальным советом Украины по вопросам телевидения и радиовещания каналов вещания на территориях, граничащих с РФ и временно оккупированными территориями, восстанавливается на период до восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины.

Для каналов вещания телерадиоорганизаций местного вещания, которые не имеют лицензии на цифровое вещание, аналоговое вещание восстанавливается до 31 марта 2021 года.