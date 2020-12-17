Все рубрики раздела
- Кабмин возобновил аналоговое телевещание на территориях, граничащих с Россией, Крымом и ОРДЛО17:00
- Израильские ученые научились уничтожать коронавирус светодиодными лампами16:00
- В Великобритании обнаружена более заразная разновидность коронавируса15:00
- В работе сервисов Google произошел глобальный сбой15:00
- США начинают массовую вакцинацию от коронавируса10:00
- Минобразования презентовало всеукраинскую онлайн-школу09:00
- Американские ученые разработали детектор коронавируса11:00
- Опубликованы подробные результаты испытаний вакцины Pfizer/BioNTech14:00
- Китайская COVID-вакцина показала 97% эффективности17:00
- В приложении "Дій вдома" появился ряд нововведений10:00
Кабмин возобновил аналоговое телевещание на территориях, граничащих с Россией, Крымом и ОРДЛО
Кабинет министров Украины восстановил использование аналогового телевизионного вещания на территориях, граничащих с Российской Федерацией и временно оккупированными территориями до восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины, передает Укринформ.
Соответствующее постановление правительство приняло на заседании.
Согласно пояснительной записке к постановлению, использование радиотехнологии «Аналоговое телевизионное вещание» для определенных Национальным советом Украины по вопросам телевидения и радиовещания каналов вещания на территориях, граничащих с РФ и временно оккупированными территориями, восстанавливается на период до восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины.
Для каналов вещания телерадиоорганизаций местного вещания, которые не имеют лицензии на цифровое вещание, аналоговое вещание восстанавливается до 31 марта 2021 года.
Теги: Россия, Кабинет министров, телевидение, граница, оккупация
- Азаров: Будет создан газотранспортный консорциум Украина-Россия-Европейский Cоюз
- Кабинет Министров Украины временно закрыл границу с Крымом
- Россия согласилась пересмотреть цены на газ
- На украино-российской границе упростят таможенную проверку
- Путин на шоу Ларри Кинга: О выборах мы с президентом договоримся
- Украина планирует сократить потребление российского газа
- В ОРДЛО прибыл 101-й гумконвой МЧС РФ16:00
- Минздрав готовит план вакцинации от коронавируса жителей ВОТ14:00
- Возле Гнутово завершился первый этап разминирования13:00
- В "ЛНР" отложили открытие КПВВ в Золотом и Счастье на следующий год09:00
- Гармаш рассказал об итогах заседания ТКГ по Донбассу08:00
- На КПВВ "Новотроицкое" открылся сервисный центр15:00
- В соцсетях бурно отреагировали на "прямую линию" Пушилина13:00
- КПВВ "Станица Луганская" засыпало снегом12:00
- В "ДНР" отменили комендантский час на новогодние праздники11:00
- В МинВОТ хотят отменить штрафы за проезд жителей ОРДЛО через Россию09:00
- Кабмин возобновил аналоговое телевещание на территориях, граничащих с Россией, Крымом и ОРДЛО17:00
- В ОРДЛО прибыл 101-й гумконвой МЧС РФ16:00
- В Черниговской области пресекли трансляцию пяти российских телеканалов15:00
- Минздрав готовит план вакцинации от коронавируса жителей ВОТ14:00
- Возле Гнутово завершился первый этап разминирования13:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 17 декабря12:00
- Кабмин расширил круг получателей субсидий на "коммуналку"11:00
- В Германии умер Геннадий Кернес10:00
- В "ЛНР" отложили открытие КПВВ в Золотом и Счастье на следующий год09:00
- Гармаш рассказал об итогах заседания ТКГ по Донбассу08:00
- «Зимние каникулы ради безопасности»: все об ограничениях после праздников17:00
- Агропомощь по-новому: реестр фермеров и онлайн-заявки15:00
- Что следует знать о COVID-тестировании?14:00
- Интернет казино Нетгейм лучшее в своем сегменте18:00
- Бывшие клиенты Донецкоблгаза смогут заплатить за газ онлайн или по старинке15:30
- «еМалятко» онлайн. Как зарегистрировать новорожденного без бюрократии?08:00
- Вакцина против коронавируса: когда ждать в Украине?17:00
- Результаты первого в истории аудита Верховной Рады15:00
- От государства – общинам. Что значит президентский указ о передаче сельхозземель?17:00
- Ковид, война и важные законы. Главное из послания Президента к Верховной Раде16:00
- В соцсетях бурно отреагировали на "прямую линию" Пушилина
- В МинВОТ хотят отменить штрафы за проезд жителей ОРДЛО через Россию
- Две женщины получили травмы на КПВВ "Станица Луганская"
- Гармаш рассказал об итогах заседания ТКГ по Донбассу
- В прифронтовую Авдеевку впервые за шесть лет прибыл пассажирский поезд (ВИДЕО)
- В Донецке рассказали о причинах аварии на шахте Скочинского
- На КПВВ "Новотроицкое" открылся сервисный центр
- Пушилин пообещал жителям ОРДЛО российскую вакцину "Спутник V" до конца года
- В "ЛНР" отложили открытие КПВВ в Золотом и Счастье на следующий год
- КПВВ "Станица Луганская" засыпало снегом