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"Vodafone Украина" с 21 декабря начнет обслуживать абонентов с электронными паспортами

20.12.2020 17:00
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"Vodafone Украина" с 21 декабря начнет обслуживать абонентов с электронными паспортами

С 21 декабря "Vodafone Украина" одним из первых среди телеком операторов совместно с Министерством цифровой трансформации начинает обслуживание абонентов с приложением "Дія". Об этом сообщила пресс-служба "Vodafone Украина", передает Час Пик.
У клиентов компании с приложением "Дія" появятся следующие возможности:

  • Идентификация с цифровым паспортом;
  • Шеринг документов для контрактного подключения (в Запорожской области).

Какими услугами можно впоследствии воспользоваться:

  • Получение нужных сервисов (операции с номером, подписание дополнительного соглашения и т.д.);
  • Изменение тарифа;
  • Управление дополнительными услугами;
  • Получение финансовой информации о номере.

В "Vodafone Украина" отметили, что владельцам бумажного паспорта все же необходимо будет предоставить оригинал документа, поскольку в приложении "Дія" среди документов отображается ID-карта.
В компании добавили, что интернет-трафик в приложении "Дія" не тарифицируется.



Теги: сервис, Vodafone, электронный паспорт
 
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