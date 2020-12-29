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В Китае создали аналог американских вакцин от коронавируса
В Китае разработали и проверяют на фазе I клинических испытаний антикоронавирусную вакцину ARCoV на основе технологии мРНК: аналогичными препаратами от Moderna и Pfizer/BioNTech уже прививают в США, ЕС, Британии и части других стран. Для производства 120 млн доз в год уже строится завод в провинции Юньнань, который начнет выпуск партий к августу, сообщает LIGA.
Вакцину создали совместно компании Walvax Biotechnolоgy, Abogen Biosciences и Академия военных наук армии КНР.
Основа – кольцевая матричная молекула РНК, куда встроен кусочек генетического кода вируса.
Проверка безопасности препарата на мышах и макаках-крабоедах показала, что для появления высоких титров нейтрализующих антител и Th1-клеточного ответа хватает дозы 100 мг, но даже доза в 1000 мг "не вызывает очевидных побочных эффектов". Были привиты 30 макак (10 животных – по 100 мг, 10 – по 1000 мг, 10 – плацебо, и повтор через две недели).
Авторы утверждают, что в доклинической фазе вакцина по двухдозной схеме "полностью предотвратила репликацию SARS-CoV-2 в нижних дыхательных путях и защитила мышей от поражения легких", причем проверены были три разных штамма с распространенными мутациями, включая "британца" N501Y.
Теги: США, Китай, вакцина, аналог, COVID-19
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