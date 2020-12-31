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В Киеве зафиксирована рекордно теплая ночь
31.12.2020 09:00
Ночь на 30 декабря 2020 года в Киеве стала самой теплой за все время наблюдений. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.
"По данным наблюдений метеостанции обсерватории ночь на 30 декабря в Киеве оказалась самой теплой, так как температура не опустилась ниже 4,5° С", - говорится в сообщении.
Отмечается, что предыдущее рекордное значение оставило 3,0° С и было зафиксировано в 2003 году.
Теги: Киев, тепло, рекорд, ночь
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