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Народный синоптик дал прогноз погоды до конца зимы
Как рассказал народный синоптик Владимир Деркач, в январе украинцев ожидает два периода похолодания, но в целом – второй зимний месяц будет аномально теплым. Об этом он заявил в эфире телеканала "Украина 24", передает РБК-Украина.
"Будет два периода похолодания в январе, согласно моему прогнозу. Первый и небольшой ожидаем уже в конце первой декады месяца. В середине второй – также будет короткое похолодание. Но не ждем сильных морозов", - сообщил синоптик.
Он отметил, что снега в ближайшее время в Украине не будет. Небольшие снегопады возможны только в западных областях страны и на востоке.
"Немного заснежит на крайнем востоке. Лишь в Карпатах возможны осадки в виде снега", - добавил Деркач.
Он также рассказал, что в феврале 2021 года будет еще теплее, чем в январе. А вот весна в 2021 году будет поздняя. По прогнозу синоптика, весна в марте в Украине не придет, а холод задержится надолго.
Теги: Украина, погода, зима, прогноз
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