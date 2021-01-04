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В Турции создали прибор, диагностирующий коронавирус за 10 секунд
Турецкие ученые создали прибор Diagnovir, который может диагностировать коронавирус за 10 секунд. Этого удается достичь с помощью передовых оптических технологий. Об этом говорится в заявлении на сайте Билкентского университета, сообщает РБК-Украина.
Для определения заражения коронавирусом используют образец слизистой оболочки ротовой полости.
"В этой системе патогены определяют в течение 10 секунд путем динамичного приема флуоресцентного сигнала через микросхему выявления возбудителей, разработанную специально для устройства биосенсора", - сообщили в университете.
В отличие от ПЦР-тестов, система базируется не на репликации образцов, а на обнаружении присутствия или отсутствия вируса с помощью передовых оптических методов.
Прибор показал эффективность на уровне 99% в обнаружении вирусов в доклинических исследованиях.
Планируется, что Diagnovir будет запущен в массовое производство.
Теги: Турция, прибор, диагностика, COVID-19
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