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Cоздана онлайн-карта мировой COVID-вакцинации

10.01.2021 17:00
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Cоздана онлайн-карта мировой COVID-вакцинации

Ученые итальянского Национального института ядерной физики запустили сайт, на котором предоставлена вся информация по вакцинации от коронавируса в странах мира, сообщает Корреспондент.net.
Так, на сайте представлена карта, на которой указано, какие препараты использовала та или другая страна и как продвигается кампания по вакцинации.
Согласно данным, в мире применяется шесть COVID-вакцин - CNBG, Cinovac, Moderna, Pfizer/BioNTech, Sinofarm, Sputnik V. Каждая из них выделена определенным цветом.
Указано, что больше всего прививок сделали в США (более 5,9 миллиона человек). Однако, согласно схеме, которая показывает соотношение количества прививок к населению той или иной страны, мировым лидером по вакцинации является Израиль.



Теги: карта, вакцинация, онлайн, COVID-19
 
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