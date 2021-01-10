Cоздана онлайн-карта мировой COVID-вакцинации

10.01.2021 17:00

Ученые итальянского Национального института ядерной физики запустили сайт, на котором предоставлена вся информация по вакцинации от коронавируса в странах мира, сообщает Корреспондент.net.

Так, на сайте представлена карта, на которой указано, какие препараты использовала та или другая страна и как продвигается кампания по вакцинации.

Согласно данным, в мире применяется шесть COVID-вакцин - CNBG, Cinovac, Moderna, Pfizer/BioNTech, Sinofarm, Sputnik V. Каждая из них выделена определенным цветом.

Указано, что больше всего прививок сделали в США (более 5,9 миллиона человек). Однако, согласно схеме, которая показывает соотношение количества прививок к населению той или иной страны, мировым лидером по вакцинации является Израиль.