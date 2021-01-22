В Минцифры анонсировали новые возможности приложения "Дія"

22.01.2021 17:00

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров анонсировал запуск в первом квартале 2021 года ряда новых цифровых услуг в приложении "Дія". Об этом он написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

Федоров перечислил такой список услуг, которые планируют к запуску в первом квартале 2021 года: