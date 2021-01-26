Все рубрики раздела
- Один из создателей "Новичка" разработал лекарство от COVID-1916:00
- В Турции разработали антикоронавирусный спрей13:00
- В Минцифры анонсировали новые возможности приложения "Дія"17:00
- На МКС американцы поделились едой с россиянами09:00
- В Израиле научились определять инфицированных COVID-19 по дыханию09:00
- Ученые определили эффективность иммунитета после перенесенного коронавируса13:00
- В Бразилии пересмотрели результаты испытаний китайской вакцины от COVID-1909:00
- Cоздана онлайн-карта мировой COVID-вакцинации17:00
- Pfizer заявила об эффективности своей вакцины против 16 мутаций COVID-1917:00
- В Турции создали прибор, диагностирующий коронавирус за 10 секунд10:00
Один из создателей "Новичка" разработал лекарство от COVID-19
Один из разработчиков яда "Новичок" Леонид Ринк планирует выпустить противовирусный и иммуномодулирующий препарат Иммофон, который будет рассчитан на лечение COVID-19 и других вирусных заболеваний. Об этом сообщает РИА Новости.
"Оно работает против вирусных заболеваний, великолепно восстанавливает клетки после работы своей иммунной системы, то есть ликвидирует цитокиновый шторм (когда иммунитет начинает уничтожать свой организм - ред.), который, по мнению многих специалистов, является одной из причин смертности от COVID-19", - пояснил Ринк.
Ученый рассказал, что препарат основан на лекарстве Диуцифон, который был разработан для лечения проказы. В своей разработке Ринк устранил недостаток Диуцифона - плохую растворяемость в плазме крови.
В новом препарате соединены сильный противовирусный препарат Дапсон и две молекулы метилурацила, которые должны активизировать обмен веществ в тканях организма и стимулировать процесс регенерации.
По словам Ринка, препарат можно также применять при лечении красной волчанки, склеродермии, ревматоидного артрита, псориаза, аллергии, лейкозов и заболеваниях легких.
Ученый отметил, что препарат прошел исследования на 700 пожилых добровольцах.
"Не было ни одной тяжелой стадии и ни одной смерти после заражения", - рассказал Ринк, говоря о результатах тестирования препарата.
Теги: лекарство, разработка, COVID-19, Новичок
- Борис Джонсон заявил о прорыве в лечении COVID-19
- В Турции разработали антикоронавирусный спрей
- Разработан препарат, заставляющий туберкулез "самоуничтожаться"
- Японские ученые нашли еще одно лекарство от COVID-19
- Минздрав внес еще один препарат в протокол лечения COVID-19
- В Украине разработали препарат от COVID-19
- "ЦРБ ДНР" запустил мобильное приложение для безналичных платежей17:00
- СБУ блокировала масштабные поставки продукции из ОРЛО14:00
- Донецкая железная дорога запускает ускоренные пригородные поезда13:00
- В сети опубликовали фото тюрьмы "Изоляция" в оккупированном Донецке11:00
- На Донбассе пять обстрелов, ранен военный09:00
- В ОРДО с 1 февраля хотят опять повысить коммунальные тарифы15:00
- 25 января линию разграничения через гумкоридор в Еленовке пересекли 173 человека11:00
- Пушилин пригласил в "ДНР" русскоязычных студентов из Украины10:00
- В ОРДО анонсировали проведение российского ЕГЭ09:00
- Жителям ОРДО предлагают доставку карт «Ощадбанка» без выезда владельца17:00
- "ЦРБ ДНР" запустил мобильное приложение для безналичных платежей17:00
- Кравчук заявил об "исчезновении" пленных из "списка Медведчука"16:00
- Одессу засыпало снегом15:00
- СБУ блокировала масштабные поставки продукции из ОРЛО14:00
- Донецкая железная дорога запускает ускоренные пригородные поезда13:00
- В Нафтогазе назвали февральскую цену на газ для населения12:00
- В сети опубликовали фото тюрьмы "Изоляция" в оккупированном Донецке11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 27 января10:00
- На Донбассе пять обстрелов, ранен военный09:00
- Байден сделал первый звонок Путину08:00
- Поддержка бизнеса 2021. «Карантинные» восемь тысяч и продолжение «доступных кредитов»14:00
- Преимущества железной дороги. Как в Украине и Европе борются за пассажиров17:00
- Равные возможности в уходе за ребенком. Главное в новом законе о декрете17:00
- Нужна ли 5-леткам школа?14:00
- «Наша зброя – слово» – презентовано книжку про події в Білорусі «Я журналіст. Чому ви мене б’єте?»16:00
- Бюджет-2021: как государство распределит налоги украинцев?12:00
- «Зимние каникулы ради безопасности»: все об ограничениях после праздников17:00
- Агропомощь по-новому: реестр фермеров и онлайн-заявки15:00
- Что следует знать о COVID-тестировании?14:00
- Интернет казино Нетгейм лучшее в своем сегменте18:00
- Жителям ОРДО предлагают доставку карт «Ощадбанка» без выезда владельца
- В «ДНР» перечислили противопоказания для применения вакцины «Спутник V»
- В ОРДО с 1 февраля хотят опять повысить коммунальные тарифы
- Умер старший брат Рината Ахметова
- Гороскоп на неделю с 25 по 31 января
- СБУ блокировала масштабные поставки продукции из ОРЛО
- В сети опубликовали фото тюрьмы "Изоляция" в оккупированном Донецке
- Донецкая железная дорога запускает ускоренные пригородные поезда
- Пушилин пригласил в "ДНР" русскоязычных студентов из Украины
- В оккупированном Луганске сгорел большой склад ГСМ