Один из создателей "Новичка" разработал лекарство от COVID-19

26.01.2021 16:00

Один из разработчиков яда "Новичок" Леонид Ринк планирует выпустить противовирусный и иммуномодулирующий препарат Иммофон, который будет рассчитан на лечение COVID-19 и других вирусных заболеваний. Об этом сообщает РИА Новости.

"Оно работает против вирусных заболеваний, великолепно восстанавливает клетки после работы своей иммунной системы, то есть ликвидирует цитокиновый шторм (когда иммунитет начинает уничтожать свой организм - ред.), который, по мнению многих специалистов, является одной из причин смертности от COVID-19", - пояснил Ринк.

Ученый рассказал, что препарат основан на лекарстве Диуцифон, который был разработан для лечения проказы. В своей разработке Ринк устранил недостаток Диуцифона - плохую растворяемость в плазме крови.

В новом препарате соединены сильный противовирусный препарат Дапсон и две молекулы метилурацила, которые должны активизировать обмен веществ в тканях организма и стимулировать процесс регенерации.

По словам Ринка, препарат можно также применять при лечении красной волчанки, склеродермии, ревматоидного артрита, псориаза, аллергии, лейкозов и заболеваниях легких.

Ученый отметил, что препарат прошел исследования на 700 пожилых добровольцах.

"Не было ни одной тяжелой стадии и ни одной смерти после заражения", - рассказал Ринк, говоря о результатах тестирования препарата.