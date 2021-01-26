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В Турции разработали антикоронавирусный спрей
Ученые в Турции разработали назальный спрей, уничтожающий коронавирус за одну минуту, и предотвращающий таким образом заражение, сообщает Daily Sabah, передает Корреспондент.net.
Раствор под названием Genoxyn был разработан учеными в университете Улудаг, они сотрудничали с университетом Чукурова для проверки антимикробного и противовирусного действия препарата.
"Смерть вируса за короткое время означает предотвращения его попадания в клетки и уменьшение количества вируса (в организме - ред.)", - пояснил участник проекта Ахмет Юмит Сабанджи.
При этом, по словам разработчиков, препарат уничтожает вирус, не повреждая ткани ротовой и носовой полостей.
Первичная формула препарата была разработана около двух лет назад, ее удалось усовершенствовать сейчас с использованием нанотехнологий, после чего было зафиксировано положительный результат действия в уничтожении коронавируса. Отмечается, что препарат действует не только на COVID-19, но и на другие вирусы, бактерии и грибки.
Теги: лекарство, Турция, COVID-19
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