Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Наука и технологии

В Турции разработали антикоронавирусный спрей

26.01.2021 13:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Турции разработали антикоронавирусный спрей

Ученые в Турции разработали назальный спрей, уничтожающий коронавирус за одну минуту, и предотвращающий таким образом заражение, сообщает Daily Sabah, передает Корреспондент.net.
Раствор под названием Genoxyn был разработан учеными в университете Улудаг, они сотрудничали с университетом Чукурова для проверки антимикробного и противовирусного действия препарата.
"Смерть вируса за короткое время означает предотвращения его попадания в клетки и уменьшение количества вируса (в организме - ред.)", - пояснил участник проекта Ахмет Юмит Сабанджи.
При этом, по словам разработчиков, препарат уничтожает вирус, не повреждая ткани ротовой и носовой полостей.
Первичная формула препарата была разработана около двух лет назад, ее удалось усовершенствовать сейчас с использованием нанотехнологий, после чего было зафиксировано положительный результат действия в уничтожении коронавируса. Отмечается, что препарат действует не только на COVID-19, но и на другие вирусы, бактерии и грибки.



Теги: лекарство, Турция, COVID-19
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх