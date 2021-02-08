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ВОЗ опровергла слухи о бесплодии после COVID-вакцинации
08.02.2021 13:00
Директор департамента Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кейт О'Браен опровергла слухи о связи между вакцинацией от коронавируса и бесплодием. Она назвала их безосновательными. Об этом говорится в сообщении ВОЗ, передает РБК-Украина.
"Вакцины, которыми мы прививаем, не могут вызвать бесплодие. Это слухи, циркулирующие вокруг многих разных вакцин, и эти слухи не соответствуют действительности", - сказала Кейт О'Браен.
Она также добавила, что не существует ни одной вакцины, которая бы вызывала бесплодие. Кроме того, она опровергла предположение о том, что вакцины от COVID-19 способны приводить к изменению ДНК у человека, а химические вещества, содержащиеся в них - наносить вред здоровью.
Теги: вакцина, ВОЗ, бесплодие, COVID-19
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