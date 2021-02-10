В Кабмине анонсировали запись на COVID-вакцинацию через "Дію"

10.02.2021 14:00

Граждане Украины смогут записаться на вакцинацию от коронавирус через мобильное приложение "Дія". Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, в ведомстве планируют сделать запись в очередь на вакцинацию против COVID-19 через "Дію" максимально удобной - в несколько кликов. На базе системы eHealth будет формироваться база граждан, которые хотят вакцинироваться. На основании записей в действии в соответствии с планом поставок вакцин Минздрав сможет оперативно распределять и направлять очередь. Все это будет подкрепляться контакт-центром, который постоянно будет коммуницировать с гражданами.



