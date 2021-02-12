Гидрометцентр опубликовал карту снежных заносов в Украине

12.02.2021 17:00

Метеорологи Украинского Гидрометцентра опубликовали карту с показателями высоты снежного покрова в Украине по состоянию на 8:00 12 февраля. Карта представлена на странице Гидрометцентра в Facebook.

По состоянию на утро, наибольший покров зафиксировали в Ивано-Франковской области — 112 см и в Ужгороде — 87 см. Высокие показатели также в Черниговской (49 см), Тернопольской (42), Львовской (48) и Житомирской (40) областях.

В Киеве и области сугробы составляют 36 см в высоту. Меньше всего снега выпало на востоке и юге. В Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Луганской областях и в Крыму снега нет, а в Херсонской области снежный покров составляет менее 1 см.

В «Укргидрометцентре» прогнозируют на 12 февраля в большинстве областей снег, метели, порывы ветра 15-20 м/с, кроме юго-востока и востока. В Сумской, Полтавской, Кировоградской областях местами налипание мокрого снега, гололед. В Карпатах прогнозируют -20°С.

В течение 12 и 13 февраля в Украине ожидается значительное снижение температуры, а 13-14 февраля — постепенное прекращение осадков и ослабление ветра. 14-18 февраля будут держаться значительные морозы.