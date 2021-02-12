В Польше изобрели прибор, выявляющий коронавирус за 10 секунд (ВИДЕО)

12.02.2021 11:00

Компания ML System из Польши разработала устройство, с помощью которого можно выявить COVID-19 всего за 10 секунд, анализируя дыхание человека. Об этом в пятницу, 12 февраля, сообщает Укринформ.

Аппарат действует по принципу алкотестера: человек выдыхает воздух в трубку - и через несколько секунд на экране появляется результат теста на коронавирус.

Директор компании-разработчика ML System Давид Цицонь отметил, что использование этого устройства произведет "революцию в борьбе с коронавирусом" и поможет быстро преодолеть пандемию. Он также выразил надежду, что прибор, не требующий специальных навыков обслуживания, найдет массовое использование.

Отмечается, что в презентации устройства принимал участие президент страны Анджей Дуда.

"Я надеюсь, что это открытие упростит жизнь людям во всем мире", - заявил польский лидер.

Он выразил надежду, что прибор, который, по его словам, не имеет аналогов в мире, быстро пройдет клинические исследования и выйдет в массовое производство.

Дуда сообщил, что сам проверился на COVID-19 на этом аппарате - и получил отрицательный результат.