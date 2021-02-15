В России заявили о создании теста на британский штамм COVID-19

15.02.2021 10:00

Специалисты из российского Института эпидемиологии заявили, что разработали и зарегистрировали первую в мире тест-систему, способную выявить британский тип коронавируса. Об этом в понедельник, 15 февраля, сообщило агентство ТАСС.

"Новая тест-система быстро выявляет наличие именно мутантного штамма, что реализовано за счет особого подбора олигонуклеотидов для эффективной амплификации британской мутации, и рассчитана на максимальную концентрацию вируса", - указано в заявлении ученых.

По их словам, тест успешно прошел клинические испытания и, согласно результатам, обладает высокой точностью.

"Новую технологию можно использовать для разработки реагентов по выявлению любых других мутаций SARS-CoV-2, а также других инфекционных возбудителей, где требуется быстрое массовое тестирование (пандемические инфекции)", - утверждают в институте.