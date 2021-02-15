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В России заявили о создании теста на британский штамм COVID-19
Специалисты из российского Института эпидемиологии заявили, что разработали и зарегистрировали первую в мире тест-систему, способную выявить британский тип коронавируса. Об этом в понедельник, 15 февраля, сообщило агентство ТАСС.
"Новая тест-система быстро выявляет наличие именно мутантного штамма, что реализовано за счет особого подбора олигонуклеотидов для эффективной амплификации британской мутации, и рассчитана на максимальную концентрацию вируса", - указано в заявлении ученых.
По их словам, тест успешно прошел клинические испытания и, согласно результатам, обладает высокой точностью.
"Новую технологию можно использовать для разработки реагентов по выявлению любых других мутаций SARS-CoV-2, а также других инфекционных возбудителей, где требуется быстрое массовое тестирование (пандемические инфекции)", - утверждают в институте.
Теги: Россия, тест, штамм, COVID-19
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