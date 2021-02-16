Все рубрики раздела
Последние новости раздела
- ВОЗ одобрила две версии вакцины AstraZeneca13:00
- В России заявили о создании теста на британский штамм COVID-1910:00
- Гидрометцентр опубликовал карту снежных заносов в Украине17:00
- В Польше изобрели прибор, выявляющий коронавирус за 10 секунд (ВИДЕО)11:00
- В Кабмине анонсировали запись на COVID-вакцинацию через "Дію"14:00
- Во Франции разработали COVID-тестер для смартфона16:00
- МинВОТ и сотовые операторы договорились о введении виртуальных мобильных номеров для жителей ОРДЛО12:00
- ВОЗ опровергла слухи о бесплодии после COVID-вакцинации13:00
- Ученые выявили устойчивую к вакцине мутацию коронавируса13:00
- Количество привитых от COVID-19 в мире превысило число заразившихся17:00
ВОЗ одобрила две версии вакцины AstraZeneca
16.02.2021 13:00
15 февраля Всемирная организация здравоохранения одобрила две версии вакцины AstraZeneca против COVID-19 для использования в экстренных случаях. Об этом сообщает пресс-служба ВОЗ, передает LIGA.
Как отмечается, две версии вакцины – это препараты, которые производятся в Южной Корее (AstraZeneca-SKBio) и Институтом сыворотки Индии.
Разрешение ВОЗ использовать вакцину в чрезвычайных ситуациях является необходимым условием для поставок препарата в рамках программы COVAX. Это также позволяет странам ускорить получение разрешения регулирующими органами на импорт и применение вакцин против COVID-19.
Теги: вакцина, ВОЗ, COVID-19
- В "ДНР" использовали для памятника боевикам фото Мустафы Найема16:00
- Почти 200 человек пересекли линию разграничения через гумкоридор в Еленовке 15 февраля12:00
- В ТКГ начались видеоконференции рабочих подгрупп11:00
- В оккупированом Луганске взорвался газопровод09:00
- Зеленский сообщил подробности гибели трех воинов на Донбассе08:00
- ОБСЕ назвала главные "горячие точки" на Донбассе17:00
- Реконструкцию дворца молодежи «Юность» в Донецке оценили в 1,4 млрд рублей16:00
- В Горловке ищут "диверсантов", подорвавших "Длинного"13:00
- Зеленский отправил Хомчака и Тарана на Донбасс из-за подрыва трех военных09:00
- 15 февраля НВФ откроют гуманитарный коридор на КПВВ «Еленовка»17:00
- СБУ объявила о подозрении пророссийскому блогеру Шарию17:00
- В "ДНР" использовали для памятника боевикам фото Мустафы Найема16:00
- На Одесчине СБУ задержала шпиона "ЛНР"15:00
- ВНО-2021: ключевые этапы и даты14:00
- ВОЗ одобрила две версии вакцины AstraZeneca13:00
- Почти 200 человек пересекли линию разграничения через гумкоридор в Еленовке 15 февраля12:00
- В ТКГ начались видеоконференции рабочих подгрупп11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 16 февраля10:00
- В оккупированом Луганске взорвался газопровод09:00
- Зеленский сообщил подробности гибели трех воинов на Донбассе08:00
- ВНО-2021: ключевые этапы и даты14:00
- Что? Где? Когда? Все о вакцинации от коронавируса в Украине15:00
- Без сахара и вредных снеков. Как меняется система питания в школах?17:00
- Субсидия 2021: кому назначается и как оформить?17:00
- Как выбрать женские ботинки11:45
- Поддержка бизнеса 2021. «Карантинные» восемь тысяч и продолжение «доступных кредитов»14:00
- Преимущества железной дороги. Как в Украине и Европе борются за пассажиров17:00
- Равные возможности в уходе за ребенком. Главное в новом законе о декрете17:00
- Нужна ли 5-леткам школа?14:00
- «Наша зброя – слово» – презентовано книжку про події в Білорусі «Я журналіст. Чому ви мене б’єте?»16:00
- В Горловке ищут "диверсантов", подорвавших "Длинного"
- Зеленский сообщил подробности гибели трех воинов на Донбассе
- В "ДНР" использовали для памятника боевикам фото Мустафы Найема
- Гороскоп на неделю с 15 по 21 февраля
- ОБСЕ назвала главные "горячие точки" на Донбассе
- На Донбассе погибли трое украинских военнослужащих
- ДонОГА удовлетворила 15 заявок на компенсацию за разрушенное войной жилье
- Реконструкцию дворца молодежи «Юность» в Донецке оценили в 1,4 млрд рублей
- На Донбассе 7 нарушений режима тишины за сутки, ранен один украинский воин
- Минздрав обновил перечень стран "красной зоны"