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Минздрав запустил сайт о COVID-вакцинации
Минздрав запустил информационный портал по вопросам COVID-вакцинации в Украине, сообщает Корреспондент.net.
Сайт vaccination.covid19.gov.ua является официальным источником информации, на котором можно узнать об этапах и целевых группах вакцинации, какие вакцины будут использоваться, и как будет происходить сам процесс вакцинации в Украине.
"Это первая версия портала с базовой информацией для граждан, в частности с настройками для людей с нарушениями зрения. К концу февраля функционал портала будет расширен дополнительными разделами и мобильной версией. После обновления сайт будет разделен на две части. Одна будет содержать информацию для широкой аудитории, а вторая - специализированную информацию для медицинских работников”, - заявил глава Минздрава Максим Степанов.
На сайте также можно найти информационные панели со статистическими данными о ходе кампании по вакцинации в Украине.
Теги: сайт, Минздрав, вакцинация, COVID-19
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