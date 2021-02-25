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Архив - Наука и технологии

Moderna создала вакцину против африканского штамма коронавируса

25.02.2021 17:00
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Moderna создала вакцину против африканского штамма коронавируса

Компания Moderna обновила свою вакцину от коронавируса, и теперь она должна помочь в борьбе с африканским штаммом коронавируса, сообщает Корреспондент.net.
Новую вакцину под названием mRNA-1273.351 отправили в Национальный институт здоровья США для клинического исследования.
Ее планируют использовать в качестве ревакцинации для людей, которые уже были вакцинированы от коронавируса, а также - в качестве первичной вакцины для людей, которые не болели COVID-19 и еще не были вакцинированы.
Также в компании заявили, что уже анализируют, может ли третья, более низкая доза обновленной вакцины повысить иммунитет против новых штаммов Covid-19. При этом в компании не уточнили, сколько времени продлятся исследования, и когда будет доступна обновленная вакцина, если она получит разрешение.



Теги: вакцина, Африка, штамм, COVID-19
 
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