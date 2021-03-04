Все рубрики раздела
- В Китае одобрили три "народных" лекарства для лечения COVID-1915:00
- Зеленский анонсировал "суд в смартфоне"17:00
- В США одобрили однодозовую вакцину от коронавируса09:00
- Moderna создала вакцину против африканского штамма коронавируса17:00
- Минздрав запустил сайт о COVID-вакцинации14:00
- ВОЗ одобрила две версии вакцины AstraZeneca13:00
- В России заявили о создании теста на британский штамм COVID-1910:00
- Гидрометцентр опубликовал карту снежных заносов в Украине17:00
- В Польше изобрели прибор, выявляющий коронавирус за 10 секунд (ВИДЕО)11:00
- В Кабмине анонсировали запись на COVID-вакцинацию через "Дію"14:00
В Китае одобрили три "народных" лекарства для лечения COVID-19
Власти Китая через специальную процедуру утверждения одобрили выход на рынок трех лекарственных препаратов традиционной китайской медицины (ТКМ) для лечения коронавируса COVID-19. Об этом в четверг, 4 марта, сообщает Синьхуа со ссылкой на Государственное управление по надзору за лекарственными средствами КНР.
"Три препарата, а именно гранулы Цинфэй Пайду (Очищение легких и дезинтоксикация – ред.), гранулы Хуаши Байду (Испарение влаги и детоксикация – ред.) и гранулы Сюаньфэй Байду (Повышение рассеивающей функции легких и детоксикация), известны из древних классических рецептов ТКМ", – говорится в сообщении.
Утверждается, что эти лекарства созданы на основе трех препаратов ТКМ, которые доказали свою эффективность в лечении пациентов с COVID-19 в Ухане в прошлом году.
Теги: Китай, народная медицина, лекарства, COVID-19
- На Луганщине перевернулся микроавтобус "Харьков - Станица Луганская"14:00
- В ОРЛО повысили «ввозные пошлины» на ряд товаров13:00
- «Власти» ОРДЛО хотят ввести пропуска для пересечения КПВВ на Донбассе12:00
- В Донецке снова поступили сообщения о минировании школ11:00
- Штаб ОС сообщил о четырех нарушениях режима "тишины" и одном раненом09:00
- В Донецкой области электричка столкнулась с автомобилем17:00
- В центре Донецка загорелся гастро-паб «Свинья»14:00
- Группа европейских дипломатов побывала в районе проведения ООС13:00
- Оккупанты "ДНР" разрешили своим боевикам вести "упреждающий" огонь11:00
- СБУ изменит правила пересечения донбасских КПВВ для некоторых чиновников10:00
- В Раде рассказали о ходе и побочных эффектах COVID-вакцинации16:00
- В Китае одобрили три "народных" лекарства для лечения COVID-1915:00
- На Луганщине перевернулся микроавтобус "Харьков - Станица Луганская"14:00
- В ОРЛО повысили «ввозные пошлины» на ряд товаров13:00
- «Власти» ОРДЛО хотят ввести пропуска для пересечения КПВВ на Донбассе12:00
- В Донецке снова поступили сообщения о минировании школ11:00
- В Украине более 10 тысяч новых случаев COVID-1910:00
- Штаб ОС сообщил о четырех нарушениях режима "тишины" и одном раненом09:00
- Шахтер сенсационно вылетел из Кубка Украины (ВИДЕО)08:00
- В Донецкой области электричка столкнулась с автомобилем17:00
- Чем украинцы кормят мир?16:00
- Смогут ли новые законы закончить эпоху «евроблях»?18:00
- 3 причины заглянуть в магазин для взрослых именно вам: 25+16:00
- Эти кроссовки безраздельно властвуют в уличной моде - ТОП-7 брендов08:00
- Когда в Украине появятся электрички немецкого уровня?16:00
- ВНО-2021: ключевые этапы и даты14:00
- Что? Где? Когда? Все о вакцинации от коронавируса в Украине15:00
- Без сахара и вредных снеков. Как меняется система питания в школах?17:00
- Субсидия 2021: кому назначается и как оформить?17:00
- Как выбрать женские ботинки11:45
- В Донецке "заминировали" 26 школ
- В центре Донецка загорелся гастро-паб «Свинья»
- В ОРЛО объявили о повышении цен на проезд в общественном транспорте
- СБУ изменит правила пересечения донбасских КПВВ для некоторых чиновников
- В Донецкой области электричка столкнулась с автомобилем
- «Власти» ОРДЛО хотят ввести пропуска для пересечения КПВВ на Донбассе
- Укрзализныця "ускорила" поезд "Киев-Мариуполь"
- 3 причины заглянуть в магазин для взрослых именно вам: 25+
- В ГУР назвали количество российских снайперов на Донбассе
- Президент Евросовета Шарль Мишель посетил КПВВ «Счастье» на Луганщине (ВИДЕО)