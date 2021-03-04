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В Китае одобрили три "народных" лекарства для лечения COVID-19

04.03.2021 15:00
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В Китае одобрили три "народных" лекарства для лечения COVID-19

Власти Китая через специальную процедуру утверждения одобрили выход на рынок трех лекарственных препаратов традиционной китайской медицины (ТКМ) для лечения коронавируса COVID-19. Об этом в четверг, 4 марта, сообщает Синьхуа со ссылкой на Государственное управление по надзору за лекарственными средствами КНР.
"Три препарата, а именно гранулы Цинфэй Пайду (Очищение легких и дезинтоксикация – ред.), гранулы Хуаши Байду (Испарение влаги и детоксикация – ред.) и гранулы Сюаньфэй Байду (Повышение рассеивающей функции легких и детоксикация), известны из древних классических рецептов ТКМ", – говорится в сообщении.
Утверждается, что эти лекарства созданы на основе трех препаратов ТКМ, которые доказали свою эффективность в лечении пациентов с COVID-19 в Ухане в прошлом году.



Теги: Китай, народная медицина, лекарства, COVID-19
 
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