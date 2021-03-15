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Архив - Наука и технологии

В Минздраве сообщили о выявлении "украинской" мутации коронавируса

15.03.2021 15:00
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В Минздраве сообщили о выявлении "украинской" мутации коронавируса

Минздрав Украины направил Всемирной организации здравоохранения сообщение о выявленной мутации коронавируса. По результатам сообщения ВОЗ организует сегодня телеконференцию. Об этом в понедельник, 15 марта, Корреспондент.net рассказал источник в Минздраве.
Как рассказали в МОЗ, в Институте молекулярной биологии и генетики НАН Украины в материале отобранном у пациентов из Ивано-Франковска обнаружен штамм коронавируса SARS-CoV-2, содержащий как мутации характерные для британского варианта, так и мутации, которые ранее не выявлялись.
По мнению специалистов Института, комбинация этих мутаций может объяснять смену клинической картины заболеваемости в области, которая характеризуется увеличением тяжелых больных.
По их сообщению, участок, кодирующий S-протеин, очень подвергается мутации, и новая обнаруженная в Украине мутации не является неожиданностью. Однако, это открытие может представлять интерес с эпидемиологической точки зрения.



Теги: Украина, мутация, штамм, COVID-19
 
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