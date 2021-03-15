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ВСУ получили первые образцы ракетного комплекса Нептун
Вооруженные силы Украины получили первые опытные образцы берегового мобильного ракетного комплекса с противокорабельными ракетами ЖК-360МЦ Нептун. Об этом в понедельник, 15 марта, сообщает пресс-служба Министерства обороны.
Глава ведомства Андрей Таран отметил, что комплексы значительно усилят способности ВСУ в Азово-Черноморском регионе. По его словам, соответствующее подразделение в ВМС ВСУ уже сформировано.
"Благодаря совместной работе оборонного ведомства и отечественных предприятий удалось изготовить вооружение нового поколения, которое увеличит сдерживающий потенциал и повысит влияние Украины на море. Наше домашнее задание - замкнуть Нептун, ракетные и патрульные катера, корветы в единую систему обороны, которая сможет дать отпор противнику с моря", - сказал Таран.
Нептун – это комплекс крылатых ракет наземного базирования с противокорабельной ракетой, предназначенный для поражения боевых кораблей всех классов вплоть до крейсера в простых и сложных метеорологических условиях в любое время суток и года, при активном огневом и радиоэлектронном противодействии противника.
Ракета Нептун имеет массу 870 кг, массу боевой части – 150 кг, дальность пуска – до 280 км, скорость – около 900 км/ч, а высота полета над гребнем волн – от 3 до 10 м.
Теги: Нептун, ВСУ, ракетный комплекс
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