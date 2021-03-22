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Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Украине в начале недели

22.03.2021 13:00
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Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Украине в начале недели

В начале недели в Украине ожидается значительное ухудшение погоды. В большинстве областей будут идти дожди и мокрый снег, сообщает LIGA.
22 марта мокрый снег с дождем ожидается днем в Сумской, Черниговской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Житомирской, Винницкой, Одесской, Хмельницкой, Черновицкой, Ивано-Франковской и Закарпатской областях. В остальных областях прогнозируют облачную погоду без осадков. Днем температура будет от 2 до 7 градусов тепла, ночью от 0 до -7 градусов мороза.
23 марта мокрый снег ожидается уже почти по всей стране, кроме ряда областей: Луцкой, Ровенской, Тернопольской и Хмельницкой. Температура от 2 до 7 градусов тепла днем, а ночью от 0 до -5 градусов мороза.
Теплеть начнет лишь к концу недели. 25 марта ожидается от 3 до 9 градусов тепла днем, а ночью от 1 до -5 градусов.



Теги: снег, дождь, прогноз погоды
 
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