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Архив - Наука и технологии

Обновление Google "сломало" ряд приложений Android

24.03.2021 15:00
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Обновление Google "сломало" ряд приложений Android

Пользователи Android-смартфонов начали жаловаться на сбои в работе некоторых приложений, включая Gmail и Amazon. В Google признали проблему и уже работают над решением, сообщает НВ.
Судя по жалобам в интернете, чаще всего вылетает приложение Gmail, мобильные игры и другие программы с подключением к интернету. Проблемы встречаются независимо от бренда и модели смартфона, версии Android и других параметров.
Причина в неизвестной ошибке в последнем обновлении Android WebView - компонента, который позволяет разработчикам отображать веб-страницы в своих приложениях, отметили в Google.
«Нам известно о проблеме с WebView, которая приводит к сбою некоторых приложений на Android. В настоящее время мы работаем над полной проверкой области действия и исправляем», — отметили разработчики.
Между тем, пользователи Reddit уже предложили временный способ заставить ваши приложения работать.
Если вы столкнулись с проблемой, что приложения на любом Android-смартфоне начали вылетать или закрываться без причины, то нужно зайти в «Настройки» → «Приложения» → в меню с тремя точками включить отображения системных приложений → в поиске найти Android System WebView → нажать «Удалить обновления». Этот метод устранил проблему сбоя приложения для многих людей, сообщают на Reddit.



Теги: Google, сбой, Android
 
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