В колледже Северодонецка разработали электромобиль (ВИДЕО)

26.03.2021 16:00

В Северодонецком политехническом профессиональном колледже имени Владимира Даля сконструировали настоящий электрокар. Об этом сообщается в сюжете "ТРК Донбасс Онлайн".

Данный автомобиль сделан, главным образом, из пластика. Поэтому несмотря на габариты (больше напоминает по вместительности микроавтобус), весит не более тонны.

Заместитель директора учебного заведения Александр Шилов отмечает, что авто имеет ряд преимуществ даже перед Tesla.

"Этот автомобиль, будем так говорить, современная Tesla. Но немного пошел вперед, потому что работает и на аккумуляторе, кроме того, будут еще сверху стоять батареи солнечные", - говорит Шилов.

Также преимуществом является то, что "северодонецкая Tesla" выигрывает по материальным затратам. В частности, из-за того, что выполнена из пластика.

Задумка создать такой автомобиль принадлежит преподавателям ВНУ им. Даля, а конструкцией и изготовлением занимались студенты и преподаватели колледжа.

Электрокар уже почти готов. Не хватает пока солнечной батареи. Но через месяц работы завершатся, и он найдет применение.