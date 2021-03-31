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SpaceX представила членов экипажа первой коммерческой миссии в космос
31.03.2021 15:00
Американская компания SpaceX представила состав экипажа первой коммерческой миссии Inspiration4, который до конца этого года должен отправиться на орбиту, передает Укринформ.
Членами экипажа корабля Dragon в рамках миссии Inspiration4 будут:
командир - Джаред Айзекман;
пилот - Шан Проктор;
бортовой врач - Хейли Арсено;
бортинженер - Кристофер Семброски.
Следует отметить, что на борту корабля Dragon не будет ни одного профессионального астронавта.
Спонсором миссии стал командир корабля, глава американской компании Shift4 Payments Джаред Айзекман. Он использует полет в космос, чтобы собрать пожертвования в размере $200 млн для детской больницы St. Jude Children's Research Hospital в Мемфисе (штат Теннесси).
Теги: космос, коммерция, экипаж, миссия, SpaceX
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