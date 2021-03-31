SpaceX представила членов экипажа первой коммерческой миссии в космос

31.03.2021 15:00

Американская компания SpaceX представила состав экипажа первой коммерческой миссии Inspiration4, который до конца этого года должен отправиться на орбиту, передает Укринформ.

Членами экипажа корабля Dragon в рамках миссии Inspiration4 будут:

командир - Джаред Айзекман;

пилот - Шан Проктор;

бортовой врач - Хейли Арсено;

бортинженер - Кристофер Семброски.

Следует отметить, что на борту корабля Dragon не будет ни одного профессионального астронавта.

Спонсором миссии стал командир корабля, глава американской компании Shift4 Payments Джаред Айзекман. Он использует полет в космос, чтобы собрать пожертвования в размере $200 млн для детской больницы St. Jude Children's Research Hospital в Мемфисе (штат Теннесси).